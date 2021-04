Il nuovo singolo “Snob” di Alfa, in collaborazione con il rapper Rosa Chemical, racconta la storia di un amore idealizzato

Dopo i singoli certificati “TeSta TrA Le NuVoLE, pt.2”, “SuL Più BeLLo” e “SaN LoReNZo (feat. Annalisa)”, da oggi è disponibile in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Alfa dal titolo “SnoB” in collaborazione con il rapper Rosa Chemical. Questo quarto singolo anticipa l’album “N O R D” che vedrà la luce il 14 maggio 2021 e sarà disponibile nei formati CD Pop Up, Vinile autografato e versione Deluxe, uno speciale Kit di sopravvivenza limitato e autografato (CD Pop Up + Calze + Bussola + Borraccia), tutti già pre-ordinabili (clicca qui).

In “SnoB” il cantautore genovese racconta una relazione apparentemente perfetta finché non si è accorto di essere innamorato “dell’idea” che si era fatto di questa persona. “Noi volevamo cambiare il mondo, ma è il mondo che ha cambiato noi” canta Alfa, lasciandosi trasportare dalle emozioni fin quando la consapevolezza lascia spazio alla verità: si è innamorato dell’idea dell’amore più che della persona con cui ha una relazione.

Nuovo album

Il Nord è il punto cardinale che dà la direzione al proprio cammino, senso di spazialità e di scoperta. “N O R D” è un viaggio personale e professionale che fa tappa tra i desideri e le aspirazioni, passando per gli interrogativi sul futuro di un giovane ventenne che vive con consapevolezza il presente grazie alle lezioni del passato. L’album è un’istantanea che ha come tema principale il voler combattere il senso di smarrimento e l’ansia generale che accomuna molti giovani nel cercare la propria rotta nel quadro della vita.

Testo

Giuro, non lo so

Che cos’è il bon ton

Ma con te ho passato ore

Pensando fosse amore

E invece sei una snob

Chiedi come sto

Mi si abbassa l’umore

Come la voce in Hangover

Okay

Ti ho vista la prima volta che fumavi alla porta

Di un locale chic da cui volevi andar via di corsa

Ti ho fermata per sbaglio, in realtà l’ho fatto apposta

Abbiam parlato per ore e ci siamo presi una sbronza

Ma tu guarda che stro-

Ti ho presentato i miei

Eri educata, elegante e poi davi a tutti del lei

Ma la vera che gira con la maglia dei Green Day

E dice ai suoi che va a ‘Dam per vedere i musei, ma tu

Fatti dire quattro parole

Voglio fatti, mica parole

Mi lanci i vestiti dal balcone

E gridi che sono un accattone

Ti ho portata a Paris un weekend

Ed hai fatto le foto ai gargoyle

Noi volevamo cambiare il mondo

Ma è il mondo che ha cambiato noi

Rit. Giuro, non lo so

Che cos’è il bon ton

Ma con te ho passato ore

Pensando fosse amore

E invece sei una snob

Chiedi come sto

Mi si abbassa l’umore

Come la voce in hangover

Yeah, yeah, yeah

Pensavo fosse amore e invece no

È inutile che chiedi come sto

Se poi quando mi vedi, tipo, boh

Sei col tipo e dici: “No”

Che non lo ami, ma ti compra le Vuitton

E ti ho portata a Barcellona per un weekend

Parlavi solo della weed

Di come vuoi sfondare nella vita sopra i G

Fare le feste coi VIP

Io mi chiedo perché son finito qui

Se è vero che in amore vinci quando scappi

Tu hai vinto mille volte, allora dimmi perché piangi?

Baby, non siamo umani, ma tienimi le mani

Mentre dici che rimani

E pensi a un modo per andartene domani

Rit.

Ma tu c’hai sempre quell’aria

Da universitaria

In ansia per gli esami

Che sogna le spiagge in Spagna

E tu c’hai sempre quell’aria

Sfacciata ed elitaria

Pensavo fosse amore

Ma non ci sei, come Laura

Rit.