Oroscopo Branko di oggi: Venerdì 23 Aprile 2021. Scopri il tuo segno

Oroscopo Branko di oggi: 23 Aprile 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Di seguito di oggi segno per segno.

Oroscopo di oggi del 23 Aprile 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Amici dell’Ariete prima di tutto cercate di essere un po’ più disciplinati per quanto riguarda la vostra forma fisica perché Marte in Cancro certamente non è positivo per voi nati del segno. Dovrete stare più attenti ai figli, soprattutto quelli adolescenti e maschi. Oggi occupatevi di soldi, del lavoro anche di lavori in casa. Non pensate alle cose perdute.

Oroscopo Branko di oggi del 23 Aprile 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

Amici del Toro apritevi con fiducia agli altri, Venere che è la vostra buona stella oggi si congiunge ad Urano. Amore certamente un pochino sopra le righe però è incantevole. Ci sono delle novità anche di tipo economico.