Markus Söder, leader della CSU e Primo Ministro bavarese, ha deciso di correre per la guida della CDU sfidando Armin Laschet, il neo-presidente del partito. I sondaggi danno Söder in vantaggio.

Markus Söder ha ufficializzato la sua candidatura alla cancelleria tedesca, con la Cdu, alle elezioni di settembre. Di fatto, il Primo Ministro della Baviera e leader della Csu lancia una sfida all’attuale capo della Cdu, Armin Laschet, anch’egli candidato per la posiziojne di cancelliere. È una sfida interna nella coalizione Cdu-Csu che punta ad eleggere il nuovo cancelliere nell’epoca post-Merkel. “Se la Cdu fosse pronta a sostenermi, sarei pronto. Se la Cdu non vuole, il lavoro comune continuerebbe senza risentimenti” ha dichiarato Söder.

Potrebbe interessarti:

La Csu è il partito bavarese da sempre alleato della Cdu, il partito guidato da Angela Merkel per oltre 15 anni, ora retto da Armin Laschet. Ad oggi però, nessun candidato della Csu è mai riuscito a guidare la Germania. Ma Söder ha i sondaggi dalla sua parte: il Governatore bavarese è sempre rimasto fedele alla linea dura sulle restrizioni voluta dalla Merkel. Laschet, invece, spingeva per le riaperture e dare ossigeno all’economia. Come risultato, il lander del Nord Reno-Vestfalia, guidato proprio da Laschet, è stato uno di quelli con più contagi. La Baviera non ha fatto molto meglio, ma la linea di Söder è ampiamente apprezzata. Con lui come candidato, stando ai sondaggi, la Cdu riuscirebbe nuovamente a trionfare.

Un altro punto a favore di Söder sono i suoi buoni raporti con i Verdi, attualmente secondo partito nei sondaggi e probabile futuro alleato di Governo. Il lander del Baden-Württemberg è guidato da un esponente dei Verdi, Winfried Kretschmann, che guida proprio una coalizione tra Verdi e Conservatori. Sono stati proprio Kretschmann e Söder a tessere e guidare questo prototipo di alleanza che potrebbe presto cambiare gli equilibri in Germania.