“Sorelle per sempre” in Tv: la storia delle bimbe scambiate in culla

La storia delle bimbe di Mazara del Vallo diventa un film. “Sorelle per sempre” andrà in onda giovedì 16 settembre su Rai1

Se è vero che il cinema imita la vita, questo è proprio il caso in cui questa magia avviene. Stiamo parlando di “Sorelle per sempre” il film tv di Rai1 che andrà in onda giovedì 16 settembre in prima serata.

Dal titolo si può facilmente intuire la trama: due sorelle scambiate in culla. La narrazione a lieto fine trae ispirazione dalla storia di Caterina e Melissa. E’ la notte di Capodanno del 1998 a Mazara del Vallo, quando due bambine nate lo stesso giorno, alla stessa ora e nello stesso ospedale, vengono scambiate in culla.

Dopo tre anni la verità viene a galla. Tenere le bambine o ri-scambiarle? Questo e molto altro racconta “Sorelle per sempre”, un film sui dubbi, i confronti e i dilemmi del cuore. A prevalere saranno proprio i sentimenti ed ecco che la decisione delle famiglie sarà quella di dare a Caterina e Melissa due mamme e due papà.

Il prodotto targato Rai1 seppur dotato di qualche licenza di sceneggiatura, è piuttosto fedele alla storia vera. “Sorelle per sempre” con la regia di Andrea Porporati (produzione Rai Fiction e 11 Marzo) è pronto ad incantare e commuovere i telespettatori.

La storia vera

Oggi le ragazze hanno 23 anni e sono cresciute davvero come sorelle, ma “è stato come scalare l’Everest, all’inizio abbiamo vissuto un incubo“, racconta una delle due mamme, Marinella Alagna. La donna ha raccontato a Rai News della scoperta: “All’asilo mi accorsi che c’era un’altra bimba, entrando in classe, identica alle altre due mie più grandicelle e che mi somigliava come una goccia d’acqua. Quando arrivò l’altra mamma, Gisella Foderà, era turbata sosteneva che la bambina somigliava al papà“.

Un racconto da film insomma ed ecco che l’occhio attento di Porporati ha pensato di mettere in macchina una vicenda tanto singolare quanto avvincente. Oggi le due ragazze sono unite ed inseparabili, fino a condividere lo stesso percorso di studi nella stessa città.

Il cast

Nei panni delle due mamme troviamo Donatella Finocchiaro e Anita Caprioli. Mentre a vestire i panni dei due papà Vincenzo Castrogiovanni e Francesco Toti. Completano il cast: Noemi Pecorella, Viola Seggio e Marta Brocato. Troviamo anche Viola Prinzivalli , Rosa Pianeta, Chiara Cavaliere, Fabio Galli. Inoltre c’è la partecipazione di Andrea Tidona.