Rio Ferdinand attacca Ronaldo: “Sarebbe meglio restasse seduto”

La Champions League è appena cominciata e di argomenti ne ha già lasciati molti sul tavolo dei commentatori: dalla roboante sconfitta del Barcellona per 0-3 contro il Bayern all’inaspettata sconfitta nei minuti di recupero del Manchester United in Svizzera sul campo dello Young Boys.

Ed è proprio in occasione di questa sconfitta che è balzata alla cronaca la prima polemica nei confronti di Cristiano Ronaldo da quando è tornato in Inghilterra. A criticarlo non è un personaggio qualsiasi, ma niente di meno che un suo ex compagno di squadra nella sua prima avventura ad Old Trafford nonché bandiera dei Red Devils, Rio Ferdinand.

Al termine dell’inaspettata sconfitta maturata quasi al fotofinish, l’ex difensore centrale ha criticato CR7 non per la sua prestazione in campo dove ha messo a segno il suo terzo gol in due partite, ma piuttosto per il suo atteggiamento subito dopo la sostituzione di Solskjær avvenuta al 75′.

Come già accaduto in nazionale e qualche volta anche in maglia bianconera, una volta sostituito Cristiano tende ad essere “ingombrante” anche in panchina incitando i propri compagni prendendo quasi il posto del suo allenatore. Atteggiamento che a Rio Ferdinand non è per niente piaciuto ed ha tenuto a puntualizzarlo durante il post partita di BT Sport:

“Se fossi l’allenatore, devo essere onesto, gli direi di restare seduto. Capisco che la gente quando vede Cristiano comportarsi così pensi che è solo un ragazzo appassionato, che vuole vincere e non riesce a trattenersi dal vedere la squadra in difficoltà. Ma se questo significa alzarsi, affiancare il tecnico e urlare indicazioni allora non va bene”.