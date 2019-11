Sorteggio Euro2020: l’Italia viene inserita nel gruppo con Turchia (gara inaugurale), Galles, Svizzera. Tutti i raggruppamenti: girone F da urlo

Grande spettacolo a Bucarest per il sorteggio di Euro2020: l’Italia di Roberto Mancini era una delle squadre attese nell’urna per determinare con quale squadra dovrà fronteggiarsi nel prossimo campionato europeo.

Lo spauracchio per gli azzurri era in particolar modo con la seconda fascia: ma l’urna ha detto che sarà la Svizzera di Vladimir Petkovic (ex tecnico della Lazio) nel gruppo A. Dalla terza fascia, esce la Turchia di Under, Chalanoglu e Demiral: sarà il match d’esordio allo Stadio Olimpico di Roma il 12 giugno prossimo. Infine, a completare il raggruppamento, ci sarà il Galles di Ramsey e Gareth Bale.

Dagli altri gironi, spicca il gruppo F formato da Germania, Francia e Portogallo. Bene la Spagna (con Svezia e Polonia) e l’Olanda mentre l’Inghilterra avrà l’occasione di una rivincita dell’ultimo Mondiale contro la Croazia. Per completare tutti i gironi, si dovrà attendere i playoff spareggio che si disputeranno nel prossimo marzo.

Euro 2020: i raggruppamenti

GRUPPO A (Roma-Baku): Turchia, ITALIA, Galles, Svizzera

GRUPPO B (San Pietroburgo-Copenaghen): Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia

GRUPPO C (Amsterdam-Bucarest): Olanda, Ucraina, Austria, vincitrice playoff D o C (se vince la Romania).

GRUPPO D (Londra-Glasgow): Inghilterra, Croazia, vincitrice playoff A, Repubblica Ceca

GRUPPO E (Bilbao-Dublino): Spagna, Svezia, Polonia, vincente playoff B

GRUPPO F (Monaco-Budapest): vincitrice playoff C (se vince l’Ungheria), Portogallo, Francia, Germania

