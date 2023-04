Sottomarino nucleare USA nelle acque

di Gaudieri Brunella

Sottomarino nucleare USA nelle prossime settimane visiterà le acque della Corea del Sud per rafforzare la deterrenza contro Pyongyang. L’evento sarà annunciato da Joe Biden ed il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, come citato dall’agenzia stampa ANSA. Ciò che avverrà nelle acque del Mar Giallo è solo una delle manovre di difesa nei confronti delle minacce frequenti con il lancio di missili da Pyongyang. Una delle ultime azioni di difesa messe in atto dagli americani insieme al Governo di Seoul fu quella di far giungere la portaerei a propulsione nucleare Nimitz a Seoul insieme al suo gruppo d’attacco alla fine dello scorso mese.

Ovviamente Pyongyang non poté restare indifferente al gesto, considerandola una minaccia valida per lanciare nel cielo il suo undicesimo missile a corto raggio. Le manovre con la portaerei Nimitz iniziarono nell’isola di Jeju per terminare nel porto sudcoreano di Busan. Le esercitazioni militari furono accompagnate dal cacciatorpediniere Sejong The Great, dotato del potente sistema di combattimento elettronico Aegis e il cacciatorpediniere Choe Yeong, entrambi della Marina sudcoreana.

A questo si aggiunge il più recente tentativo della Corea del Nord di lanciare nello spazio il primo satellite spia di ricognizione militare per prevenire le mosse di Washington e della Corea del Sud.