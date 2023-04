Il ruolo della musica nei videogiochi

di Redazione ZON

La musica è parte integrante della nostra vita, una preziosa compagnia in casa e in numerosi luoghi e situazioni, in viaggio così come durante il tempo libero.

La musica, inoltre, riveste un ruolo di fondamentale importanza nei videogiochi, rendendo l’atmosfera più coinvolgente e dando al titolo un ulteriore motivo per essere riprodotto.

Oltre che per i classici videogiochi, il sottofondo musicale è rilevante anche negli iGame dei Casinò Live come slot machine, blackjack e roulette offerti da casino.betfair.it/c/roulette, la cui colonna sonora crea suspense e magia.

Un vero e proprio studio scientifico

Evocative e d’impatto, le colonne sonore dei giochi devono lasciare immediatamente il segno e conquistare il gamer. Le musiche dei videogame, proprio per questa ragione, devono possedere diversi requisiti. Uno di essi è la caratteristica di cambiare ritmo in determinate situazioni, fattore che crea nel giocatore una totale immersione nel titolo, rendendolo di conseguenza ancora più piacevole da giocare.

Gli effetti sonori

La sezione audio di un gioco non è solo quella relativa alla colonna sonora. A contribuire in modo notevole vi sono gli effetti sonori, i quali devono riprodurre con il massimo realismo i vari rumori scatenati dalle azioni che vengono compiute.

Da un salto a un bombardamento, dalla pressione di un pulsante della slot machine al rumore di un’auto da corsa, è imprescindibile che ogni piccolo suono venga realizzato con la massima cura.

Un’evoluzione costante

Se i primi videogiochi della storia si limitavano a presentare delle musiche monofoniche, a causa della mancanza di memoria, con il trascorrere del tempo i sottofondi sonori hanno fatto dei passi da gigante.

Tra i primi esempi non possono mancare i simpatici suoni di Pac-Man a cui seguirono negli anni 80 dei significativi progressi, grazie all’introduzione dei sintetizzatori. Fra i successi del decennio va certamente inserita la colonna sonora di Super Mario Bros, la cui canzone è divenuta tra le più iconiche in assoluto del mondo del gaming.

Il passaggio a console sempre più performanti, in primis la prima Playstation di Sony, ha totalmente rivoluzionato il settore delle colonne sonore: nella seconda metà degli anni ’90, infatti, si sono raggiunti livelli eccelsi, non lontani da quelli attuali, e Final Fantasy VII rappresenta uno dei migliori esempi che si possano fare.

Come godere al massimo dei sottofondi musicali

Quando si gioca con il computer o con le TV, le soluzioni migliori sono rappresentate da speaker esterni di buona fattura, magari degli Home Theater 5.1, così da poter percepire ogni minimo dettaglio degli effetti sonori.

I gamer apprezzano particolarmente le cuffie appositamente progettate per i videogiochi, le quali sono dotate di un microfono per comunicare e sono realizzate con materiali morbidi per garantire un elevato comfort anche dopo lunghe sessioni.

Per coloro che giocano con gli smartphone e spesso si trovano in mobilità, per beneficiare appieno della musica e dei rumori di fondo, l’opzione che coniuga perfettamente comodità e qualità sonora sono le cuffie wireless, solitamente con tecnologia Bluetooth, le quali si collegano con facilità e presentano ingombri davvero minimi.