Spaghetti Unplugged: ecco chi si esibirà a Milano, Roma e Bologna

Arriva un grande segnale di ripartenza per la musica dal vivo che riapre quei palchi che hanno visto le prime esibizioni di artisti del calibro dei Maneskin, Gazzelle, Ultimo e tanti altri. “Spaghetti Unplugged“, il format che ha rivoluzionato la musica live per gli artisti indipendenti, riparte il 3 aprile a Milano e Roma per poi continuare il 10 a Bologna.

Milano e Roma

Il 3 aprile all’Apollo Club di Milano si esibiranno Maurizio Carucci frontman degli Ex-Otago, Ciliari con il suo primo EP “Lato C” che contiene il successo “Giornata di Merda”, e il cantautore torinese classe ‘97 Fusaro.

Contemporaneamente all’Alcazar Live di Roma i protagonisti attesi sono cmqmartina protagonista di XFactor 14 e vincitrice del premio Giovani MEI, Nuvolari nuovo cantautore di casa Bomba Dischi, il Solito Dandy con il suo live scatenato.

Ma le sorprese non sono finite qui perchè, come è solito per Spaghetti Unplugged, si affacceranno anche degli ospiti inattesi..

Info utili

Dalle 20.30 OPEN-MIC, che consente a chiunque di prenotarsi ed esibirsi con due pezzi (di cui almeno uno originale), il tutto intervallato dalla presenza di ospiti speciali; dalle 23.30 guest affermate della scena nazionale e internazionale calcano il palco per far cantare tutti i presenti; alle 24.00 arrivano gli Spaghetti, quelli veri; e infine, come se non bastasse, dall’1.00 parte il momento Jam con sorprese, improvvisazioni, sing-a-long e featuring inaspettati.

Informazioni:

– iscrizioni open mic in loco dalle 18.30* posti limitati

– apertura porte ore 19

– fino alle ore 20 ingresso gratuito

– ingresso dalle 20 all’1.00 10€ in prevendita su Dice, 12€ alla porta

– dopo l’1.00 5€

Apollo Club – ​​Via Giosuè Borsi, 9/2, 20143 Milano MI

Alcazar Live – Via Cardinale Merry del Val, 14b, 00153 Roma RM

Cortile Cafè – Via Nazario Sauro, 24/A, 40121 Bologna BO