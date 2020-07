3-4-1-2

P Handanovic D D’Ambrosio D Skriniar D Bastoni C Candreva C Brozovic C Gagliardini D Biraghi C Eriksen A Lautaro Martinez A Sanchez

All. Antonio Conte

Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, De Vrij Asamoah, Young, Borja Valero, Moses, Agoume, Esposito, Lukaku R.

Indisponibili: Sensi, Barella, Vecino

Squalificati: Godin

QUI INTER – Conte va sul sicuro e non vuole rischiare chi non è al meglio (su tutti, Lukaku). Potrebbe essere la volta buona per rivedere Eriksen di nuovo dal 1′ alle spalle di Lautaro Martinez e Sanchez. Dubbi in difesa dove De Vrij è diffidato e domenica c’è la Roma: possibile l’ingresso di uno tra D’Ambrosio o Ranocchia, vista anche la squalifica di Godin. Sugli esterni, spazio a Candreva e Biraghi.