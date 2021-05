Nella serata di ieri gli abitanti della città di Goma nella Repubblica del Congo stati sopresi da un’inattesa eruzione del vulcano Nyiragongo

Il vulcano Nyiragongo nell’Est della Repubblica Democratica del Congo ha sorpreso ieri sera gli abitanti della città di Goma, località del Nord Kivu a 20 kilometri dal vulcano. La città è situata sul fianco meridionale della montagna e sulla riva nord del Lago Kivu e dopo l’eruzione le autorità hanno predisposto l’evacuazione della città, che ha tuttavia provocato un’intenso traffico tra le principali arterie della città. 5 persone hanno perso la vita in un’incidente stradale verificatosi sulla Sake Highway a causa della gente in fuga in preda al panico.

Molte persone hanno iniziato a fuggire verso il vicino confine nord con il Ruanda non appena l’energie elettrica è stata tagliata in città e il forte odore di zolfo ha invaso l’area orientale. Dalle prime notizie giunte dalla località congolese, la lava avrebbe raggiunto l’area dell’aeroporto di Goma e ricoperto in parte un’importante autostrada che collega la città alla vicina Beni.

Dalle prime indiscrezioni, sembra che l’eruzione del vulcano Nyiragongo che tuttavia resta uno più attivi del mondo, non fosse attesa dagli stessi studiosi del posto. Dagli ultimi report giunti, sembra che la lava del vulcano abbia rallentato la sua corsa fermandosi a nord di Goma, al punto da permettere a diversi abitanti di far rientro nelle proprie abitazioni. Tuttavia le città limitrofe, tra cui quella di Buhene sembra abbiano subito notevoli danni materiali.