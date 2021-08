“Spencer”, il primo trailer con Kristen Stewart nei panni di Lady D

In Concorso alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, “Spencer” è il nuovo biopic di Pablo Larrain dedicato a Lady Diana, interpretata da Kristen Stewart

E’ stato da poco rilasciato il primo teaser trailer di “Spencer”, il nuovo biopic diretto da Pablo Larrain (già autore di Jackie con Natalie Portman) dedicato alla Principessa Diana, interpretata da Kristen Stewart.

La trama

Il film, in concorso alla prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (1-11 Settembre 2021) e atteso prossimamente nelle sale italiane con 01Distribution, la release internazionale dovrebbe essere fissata al 5 Novembre, si svolge durante le festività natalizie del 1991 quando Diana e il Principe Carlo (che ha le fattezze di Jack Farthing) stanno seriamente pensando al divorzio.

Ma, almeno per il periodo che trascorreranno alla Queen’s Sandringham Estate, Diana sa che dovrà mantenere le apparenze: niente ha la priorità che non sia bere, mangiare, sparare e cacciare.

C’era grande attesa attorno al primo teaser trailer di “Spencer”: in particolare, addetti ai lavori ed estimatori della monarchia inglese si chiedevano come Kristen Stewart avrebbe reso, da attrice americana, l’accento britannico di Lady D. La certezza è che non lo sapremo prima di aver visto l’intero film, auspicabilmente in lingua originale: nelle immagini rilasciate oggi, la Principessa triste pronuncia solo una frase smorzata, prima di scoppiare in lacrime per una maschera che non riesce più ad indossare.