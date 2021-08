Sorteggio US Open 2021, il tabellone: possibile Djokovic-Berrettini ai quarti

Sorteggiato il tabellone principale maschile degli US Open 2021: 10 italiani presenti e tutti nella parte alta. Possibile Djokovic-Berrettini ai quarti di finale

Si è svolto il tanto atteso sorteggio per gli US Open 2021, l’ultimo massimo torneo della stagione di tennis. Nel campo maschile c’è grande attesa per Novak Djokovic: il numero 1 del ranking – visti i forfait di Nadal e Federer – è il favorito per vincere il torneo e completare il suo primo Grande Slam dopo i trionfi agli Austrlian Open, il Roland Garros e Wimbledon (dove ha sconfitto Matteo Berrettini).

Sono in tanti però pronti a dargli battaglia: dai volti noti Medvedev, Zverev e Tsitsipas, passando agli italiani, capitanati da Matteo Berrettini, al rientro ufficiale dopo la finale di Wimbledon e il problema all’adduttore sinistro che gli ha impedito di giocare a Tokyo. Sono 10 gli italiani presenti nel tabellone principale (in attesa dei risultati delle qualificazioni) ed il sorteggio ha riservato una sorpresa importante.

Tutti i partecipanti italiani si ritrovano nella parte alta del tabellone e potrebbero esserci parecchi derby col passare dei turni. Soprattutto per Berrettini c’è una sorpresa importante: la testa di serie numero 6 potrebbe incontrarsi contro il grande favorito Djokovic ai quarti di finale, dando vita così alla rivincita della finale di Wimbledon.

Urna tutto sommato benevola per i tennisti azzurri presenti nel main-draw: Berrettini affronterà Chardy nel 1° turno, Sinner se la vedrà con Purcell mentre Sonego attende uno dei qualificati. Scorrendo troviamo Fognini contro Pospisil mentre Musetti e Cecchinato se la vedranno contro una wild-card. Sorteggio duro per Caruso, Mager e Seppi, opposti – rispettivamente – a Nishikori, Thompson e Fucsovics.

Le partite degli italiani al 1° turno:

Caruso-Nishikori

Thompson-Mager

Seppi-Fucsovics

Q-Sonego

Fognini-Pospisil

Moutet-Travaglia

Chardy-Berrettini

Cecchinato-Svajda

Sinner-Purcell

Musetti-Nava

Il tabellone completo