Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 26 agosto

Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 26 agosto

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Oggi si registrano 7.221 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 5.839 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 43 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 220.872. Il tasso di positività aumenta del +0.2% e si attesta al 3,3%. In Italia il numero totale delle vaccinazioni sale a quota 76.205.355.

Aumentano le terapie intensive di 4 unità. Allo stesso modo i nuovi ricoveri in degenza ordinaria sono 36 in più rispetto a ieri.

Sul fronte dell’emergenza sanitaria, sono diverse le posizioni espresse da esperti e politici. Tra queste il parere che fa discutere del Primario del Reparto di Malattie infettive dell’Ospedale “Sacco” di Milano, Massimo Galli, secondo cui la seconda dose di vaccino per i contagiati dal virus sarebbe inutile se non priva di rischi, per poi arrivare all’opinione espressa dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, secondo cui per il 15 settembre non verrà introdotto l’obbligo di vaccinarsi, in quanto l’80% della popolazione sarà già immunizzato.