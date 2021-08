Maradona, Sogno Benedetto: dal 29 Ottobre su Amazon

Dopo due anni di lavorazione, approda su Amazon Prime Video dal prossimo 29 Ottobre la serie tv in 10 puntate “Maradona, Sogno Benedetto”: trama e cast

Con un primo teaser trailer diramato questo pomeriggio, Amazon Prime Video ha rivelato la data di rilascio di “Maradona – Sogno Benedetto”: la serie in 10 puntate dedicata al Pibe De Oro, scomparso a Novembre dello scorso anno, sarà disponibile in streaming in tutti e 240 Paesi in cui il servizio è attivo dal prossimo 29 Ottobre.

La trama

“Maradona – Sogno Benedetto”, scritta da Alejandro Aimetta con Guillermo Salmeròn e Silvina Olchansky, racconterà la storia del mitico numero 10 argentino dalla sua infanzia a Villa Fiorita, un quartiere poverissimo di Buenos Aires, alla sua consacrazione come calciatore che passa per i Mondiali in Messico del 1986 (con la leggendaria Mano de Dios) e per il Napoli di Ferlaino, militando nel quale vinse due Campionati.

Raccontato attraverso diverse fasi della sua vita, Maradona avrà nella serie (già rinnovata per una seconda stagione di ulteriori dieci episodi) il volto di tre diversi attori: Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschimdt. Claudia Villa, la sua compagna, sarà interpretata da Julieta Cardinali e Laura Esquivel (ex teen-idol de Il mondo di Patty), mentre i genitori avranno i volti di Mercedes Moràn e Rita Cortese (la mamma da giovane e da adulta) e Pepe Monje e Claudio Rissi (il papà da giovane e da adulto).

Tre sono i registi che hanno lavorato a Maradona – Sogno Benedetto, prodotta da BTF Media con Dhana Media e Latin We: il già citato Alejandro Aimetta ha curato gli episodi girati in Argentina, mentre Roger Gual era in cabina di regia per gli episodi girati in Spagna (quelli del periodo turbolento di Maradona al Real Madrid) e il nostro Edoardo De Angelis ne ha ripercorso con la sua cinepresa l’epopea napoletana, che lo ha portato sull’Olimpo delle leggende del calcio.