The Crown 5: rilasciata la prima immagine ufficiale

Di recente, sugli account social della serie tv “The Crown”, è stata pubblicata la prima immagine ufficiale della quinta stagione. La foto vede ritratta l’attrice inglese Imelda Staunton nei panni della regina di Elisabetta II.

Le riprese della quinta stagione sono iniziate a luglio negli Elstree Studios, al nord di Londra, e finiranno tra un paio di settimane. La release di The Crown 5 è fissata per il prossimo anno, nella prima metà del 2022, sempre su Netflix. Sarà necessario attendere più del previsto, ma questa non è certo una novità. Basti ricordare che tra le stagioni 2 e 3, passarono ben due anni.

Imelda Staunton prenderà il posto di Olivia Colman, che aveva ricoperto il ruolo di Queen Elizabeth nel corso della terza e quarta stagione.

La Staunton, una delle Dame del cinema e del teatro inglese, ha dichiarato: “Ho amato The Crown fin da subito.Come attrice è stata una vera gioia vedere Claire Foy, prima, e Olivia Colman, poi, portare qualcosa di unico e speciale alla sceneggiatura di Peter Morgan. Sono sinceramente onorata di entrare a far parte di questo straordinario team creativo, e di accompagnare The Crown alla sua conclusione”.

Come ormai è consuetudine della serie, il cast delle ultime due stagioni sarà completamente diverso rispetto al precedente. Come abbiamo già detto, Imelda Staunton sostituirà Olivia Colman; Elisabeth Debicki prenderà il posto di Emma Corrin nei panni di Lady Diana; Dominic West subentrerà a Josh ‘O Connor; Lesley Manville sarà la nuova principessa Margaret, mentre Jonathan Pryce sarà il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Una presenza che sarà così strana da vedere sul piccolo schermo, considerando la recente scomparsa del Principe Consorte.

La quinta stagione di The Crown si prospetta essere la più turbolenta, visto che si concentrerà sull’arco temporale che va dal 1990 1996: gli anni degli scandali della Casa Reale causati dal divorzio di Carlo e Diana, seguito dalla controversa intervista che Lady D. rilasciò al programma della BBC “Panorama” di cui è celebre la frase “Eravamo in tre nel mio matrimonio”. Invece, con molta probabilità, la sesta ed ultima stagione racconterà della morte di Diana per arrivare ai primi anni del duemila, con l’incontro di Kate e William. Non resta che attendere e vedere cosa Peter Morgan avrà in serbo per il piccolo gioiellino televisivo targato Netflix.