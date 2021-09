Spezia-Juventus, le probabili formazioni del match

L”Alberto Picco” stende il tappeto rosso a Spezia-Juventus. Bianconeri ancora in cerca della prima vittoria stagionale: torna Chiesa, riposo per Cuadrado

“Spezia-Juventus ora come ora è uno scontro salvezza” – con queste parole Allegri ha stupito in conferenza stampa. Dichiarazioni strane, ma attuali, per una squadra che punta a vincere il campionato. L’allenatore bianconero pensa a qualche rotazione, in vista dei numerosi incontri e dell’inizio della Champions League. Lo Spezia proverà a dare continuità dopo l’ottima prestazione contro il Venezia.

QUI SPEZIA – Thiago Motta non sembra voler cambiare identità, anche contro la Juventus. Conferma quindi per il 4-2-3-1, con Maggiore che dovrebbe agire in posizione di trequartista. Ballottaggio sulla destra tra Salcedo e Antiste, mentre ci sarà Manaj a guidare l’attacco spezzino.

QUI JUVENTUS – I problemi in casa bianconera sono molti e Allegri punta subito a risolverli. Chiesa e De Ligt torneranno dal primo minuto. Riposo per Cuadrado e anche per Alex Sandro, con De Sciglio candidato ad agire sulla corsia di sinistra. Kean farà coppia con Dybala, mentre McKennie si gioca il posto con Bentancur. Altra chance anche per Bernardeschi, che agirà nel ruolo di Rabiot.

Dove vedere la partita

Spezia-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn alle ore 18.30.

Le probabili formazioni



SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Ferrer, Bourabia; Salcedo, Maggiore, Gyasi; Manaj.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Kean.