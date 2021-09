Juventus, ma è davvero colpa dei giovani?

La Juventus non ha ancora ottenuto una vittoria in Serie A. Allegri sprona i giovani, ma l’età media della squadra è tutt’altro che verde

“Quando si gioca alla Juventus il pallone ha un peso diverso, perché può decidere i campionati” – abbiamo sentito tante volte questa frase dalla bocca di Allegri. Sicuramente giusta, è innegabile, ma quei palloni pesano realmente solo per i giovani? Attualmente la Vecchia Signora non sembra aver trovato la quadra, tranne i primi 45 minuti contro il Milan, ma non basta.

Una serie di brutte prestazioni condite da errori, partendo da quelli di Szczesny, che di certo non è un giovane. Il miglior giocatore della passata stagione porta il nome di Federico Chiesa, classe 97, di sicuro meno maturo degli altri. E allora chi sono questi giovani? Kean ha appena messo piede all’Allianz Stadium, Kulusevski contro il Napoli è stato tra i migliori. De Ligt ha un peso talmente grande che fa scomparire la sua carta d’identità.

Allora in Serie A cosa si intende per giovani? Questo è il punto principale della differenza con gli altri campionati, dove giocano i Musiala, Foden, Pedri e gli “anziani” vengono gentilmente messi alla porta, se non possono dare più nulla alla squadra. Allora non parliamo di gioventù, ma semplicemente di alcuni giocatori che non riescono ad indossare la maglia della Juventus, che abbiano 18 o 30 anni non c’è alcuna differenza.