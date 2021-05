Spezia e Napoli si affrontano nel match di sabato pomeriggio alle 3 al Picco. Per Gattuso emergenza in difesa ma scalpita Osimhen

Al Picco di La Spezia i padroni di casa trovano un Napoli affamato e reduce da un pesante passo falso in campionato contro il Cagliari. Per gli azzurri vincere è un obbligo per rimanere aggrappati con le unghie e con i denti al treno Champions.

QUI SPEZIA – Italiano, tecnico molto ben visto e tenuto sotto osservazione proprio dal Napoli, conferma Provedel tra i pali e la linea difensiva a 4 composta da Vignali, Ismajili, Elric e Marchizza. Il centrocampo sarà probabilmente di tutta qualità con Ricci, Maggiore ed Estevez. Agudelo e Gyasi agiranno da ali ai lati del giovane Piccoli.

QUI NAPOLI – Contro lo Spezia Gattuso ritrova Ospina ma il favorito per una maglia da titolare sembra ancora Meret. Con la difesa quasi obbligata il mister schiererà probabilmente Di Lorenzo ed Hysaj come esterni bassi e Rrahmani e Manolas al centro. A centrocampo confermata la coppia titolare composta da Fabian Ruiz e Demme. La batteria di trequartisti dovrebbe essere composta da Insigne, Zielinski e Politano che parte favorito rispetto ad un appannato Lozano. In attacco Osimhen davanti a Mertens.

Le probabili formazioni del match

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez; M. Ricci, Maggiore; Agudelo, Piccoli, Gyasi. Allenatore: Italiano. A disposizione: Zoet, Erlic, Terzi, Ferrer, S. Bastoni, Leo Sena, Acampora, Pobega, Saponara, Agudelo, Farias, Galabinov. Indisponibili: Mattiello, Krapikas. Squalificati: Nzola.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Ospina, Contini, Mario Rui, Bakayoko, Elmas, Lobotka, Mertens, Lozano, Petagna, Cioffi. Indisponibili: Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly. Squalificati: -.

ARBITRO: Irrati di Pistoia

Guardalinee: Meli e Alassio

Quarto uomo: Marini

Var: Banti

Avar: Vivenzi

TV: Sky Sport Serie A e Canale 252