Spezia-Torino si sfidano nella gara valida per il 37° turno della Serie A. Le probabili formazioni dello scontro salvezza

Alle ore 15:00, Spezia-Torino si sfidano nell’anticipo del 37° turno della Serie A. le due squadre sono ancora in lotta per la salvezza. I granata vogliono riscattare lo 0-7 casalingo con il Milan, mentre i liguri arrivano dal 2-2 con la Sampdoria. In classifica sia lo Spezia che il Torino si trovano al 17° posto con 36 punti, cinque in più del Benevento.

Il fischio d’inizio del match è atteso per le ore 15:00, e verrà trasmesso da Sky.

Le probabili formazioni

QUI SPEZIA- Molti dubbi per i liguri, che non vincono da sei partite. Sulle fasce Vignali e Bastoni in vantaggio su Ferrer e Marchizza. A centrocampo Maggiore favorito su Estevez, in avanti confermati Gyasi e Verde, ballottaggio tra Piccoli e Nzola con il primo in vantaggio.

QUI TORINO- Dopo il turnover con il Milan, Nicola torna a schierare i titolari, a partire dalla coppia d’attacco Belotti-Sanabria. In difesa spazio ad Izzo e a Nkoulou, a centrocampo Rincon, Mandragora e Verdi, con Ansaldi e Vojvoda sulle fasce.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Piccoli, Gyasi. All. Italiano.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Belotti, Sanabria. All. Nicola.