In autunno arriverà Star in the star, pronti a scoprire il format, la giuria e la famosissima conduttrice al timone di questa prima edizione?

In autunno arriverà su Canale 5, Star in the star, un nuovo programma di intrattenimento che andrà in onda il giovedì in prima serata. Il format? Si tratterebbe di un mix tra Tale e quale show in cui si cercherà di imitare un cantante, e tra il Cantante mascherato, programma condotto da Milly Carlucci. Si cercherà, quindi, di scoprire chi si cela dietro la maschera, il che renderà il tutto ancora più intrigante.

Secondo Tv Blog, a condurre Star in the star ci sarà la conduttrice dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi: Ilary Blasi. La giuria sarà composta da tre elementi, due dei quali sono stati anticipati sempre dalla testata Tv Blog: si tratta della cantante Marcella Bella e il comico Andrea Pucci. L’altro nome rimane ancora top secret…

In attesa di un comunicato ufficiale, pare che Ilary Blasi sia subentrata solo in un secondo momento, infatti, pare che all’inizio il programma Star in the star sia stato proposto sia a Lorella Cuccarini che a Paolo Bonolis, ma entrambi hanno declinato l’offerta. Non ci resta che attendere conferme ufficiali.

Format

Il meccanismo vedrà dunque protagoniste alcune celebrità che si esibiranno, abilmente truccati e imparruccati così da risultare irriconoscibili, interpretando brani di celebri star nazionali o internazionali. Ogni esibizione prenderà il via con un playback del brano originale con la voce del cantante: dopo circa un minuto avrà inizio l’esibizione vera e propria del concorrente sulla medesima canzone, ma questa volta con la propria voce.