Stasera in tv, 13 aprile 2021: su Rai 5 alle 21:15 andrà in onda il noto film d’animazione britannico-polacco del 2017 “Loving Vincent”. Diretto da Dorota Kobiela e Hugh Welchman è il primo film d’animazione dipinto interamente su tela. Per a sua realizzazione sono stati rielaborati oltre mille dipinti per un totale di 66 960 fotogrammi realizzati da 125 artisti, provenienti da varie parti del mondo. Alcuni quadri sono stati riadattati modificandone il rapporto, aggiungendo parti o scambiando il giorno con la notte, il tempo meteorologico e le stagioni. Un’altra grande particolarità di questo film stasera in tv è che grazie alla prevalente tecnica rotoscope utilizzata per la maggior parte del film sono stati girati 60 minuti di materiale in 12 giorni.

Trama

Francia, estate 1891. Un anno dopo la morte di Vincent Van Gogh, il postino Joseph Roulin affida al figlio Armand l’incarico di recapitare una lettera al fratello del pittore, Theo. Nonostante non abbia una buona opinione su van Gogh, Armand accetta l’incarico per via dell’ammirazione che suo padre, a conoscenza dei disturbi mentali sofferti dal defunto pittore, nutre nei suoi confronti. Inoltre, Joseph esprime dei dubbi riguardo alla causa della morte di van Gogh. Solo poche settimane prima del presunto suicidio, aveva ricevuto una lettera da lui in cui emergeva uno stato d’animo tranquillo.

