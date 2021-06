Stasera in tv andrà in onda la commedia romantica interpretata da Adam Sandler: pronti a scoprire lo scherzo sulla vittoria dei Red Sox?

Anche se sono passati diversi anni (ben 17) non potete perdervi un grande classico interpretato da Adam Sandler. Stasera in tv, in prima serata sul canale 8 del digitale terrestre, andrà in onda la commedia romantica dal titolo 50 volte il primo bacio. Non tutti sanno che la colonna sonora è collegata al film The Wedding Singer interpretato da Adam Sandler e Drew Barrymore che ha luogo negli anni ottanta e la cui colonna sonora è piena di canzoni originali anni ottanta.

Durante il film, noterete che nel primo video realizzato da Henry per Lucy, appare la scritta “I Red Sox vincono la serie mondiale” seguito da un “stavamo scherzando“. Probabilmente il protagonista si riferiva alla Major League del 2003, perché, nella finzione Lucy soffre di amnesia da circa un anno, e il film uscì nelle sale americane nel febbraio 2004. Caso ha voluto che, nell’anno dell’uscita del film, i Red Sox vinsero effettivamente le World Series 2004, rompendo dopo ben 86 anni la “maledizione di Babe Ruth“, la cosiddetta maledizione del Bambino.

Trama

Stasera in tv vedremo Adam Sandler nei panni di Henry Roth, un veterinario delle Hawaii e Drew Barrymore che interpreterà la giovane Lucy Whitmore, cosa succederà?

La vita di Henry viene sconvolta dall’incontro con Lucy Whitmore, una giovane insegnante d’arte. Durante il primo incontro, Henry si innamora all’istante di lei ma, il giorno seguente, la ragazza non si ricorda affatto di lui: Lucy, infatti, soffre di una grave forma di malattia cerebrale che non le permette di ricordare le azioni compiute durante il giorno. Il padre di Lucy, insieme a degli amici, da un anno fa rivivere alla figlia il giorno prima dell’incidente, ovvero il suo compleanno.

Henry, venutone a conoscenza, cerca di conquistarla ogni giorno in modo diverso: da questo momento in poi, una videocassetta aiuterà Lucy a capire dove si trova e perchè. Riusciranno a coronare il sogno d’amore o la malattia avrà la meglio?