Un video inedito smentisce le posizioni prese dall’OMS sui laboratori di Wuhan: al suo interno, pipistrelli vivi. Si riapre l’ipotesi di una fuga del virus dal laboratorio

Era stata definita una teoria del complotto, quella che imputava l’inizio della pandemi da coronavirus ad una fuga del virus da un laboratorio cinese di Wuhan. Una teoria del complotto suffragata dalle autorità americane e dall’OMS che avevano definito “altamente improbabile” che all’interno di quel tipo di laboratorio ci fossero animali vivi, men che meno pipistrelli. Invece, un video inedito pubblicato da Sky News Australia e registrato nel 2017 dall’Accademia Cinese delle Scienze in occasione dell’apertura del laboratorio di biosicurezza di livello 4, sembra dimostrare proprio il contrario. Visionando con attenzione i frame del video, è possibile vedere chiaramente una scienziata dar da mangiare ad un pipistrello tenuto in gabbia.

Nel rapporto dell’OMS, che ha inviato uomini in Cina al fine di indagare proprio sulle origine del SARS-CoV-2 e sulla sua diffusione, non vi è alcun cenno ad animali vivi presenti all’interno del laboratorio. Lo zoologo Peter Daszak, membro del suddetto team di esperti, ha affermato che “è una cospirazione suggerire che i pipistrelli fossero allevati nell’Istituto di virologia di Wuhan“. Successivamente, in un tweet pubblicato l’11 dicembre 2020, scrive: “Questa è una teoria del complotto ampiamente diffusa. Non hanno pipistrelli vivi o morti al loro interno. Non ci sono prove da nessuna parte che ciò sia accaduto. È un errore che spero venga corretto“. Dopo la pubblicazione del video, pare che Daszak abbia fatto una parziale marcia indietro, affermando che non è da escludere a priori che negli ultimi anni il laboratorio di Wuhan abbia accolto anche animali vivi.