Stasera in tv il drammatico adattamento cinematografico

Se non avete mai visto l’adattamento cinematografico del romanzo di Alessandro D’Avenia, non potete perdervi quest’occasione stasera in tv!

Pronti a scoprire cosa andrà in onda stasera in tv? Oggi vi consiglio di non perdervi assolutamente, su Rai Movie (canale 24) alle ore 21:10, l’adattamento cinematografico del romanzo di Alessandro D’Avenia dal titolo “Bianca come il latte, Rossa come il sangue“, diretto da Giacomo Campiotti.

Se non l’avete mai visto dovete correre ai ripari e non dovete assolutamente perdervi quest’occasione!

Trama

Leo ha sedici anni, poca voglia di studiare e tanta di dichiararsi a Beatrice, una ragazza dai capelli rossi che frequenta il suo liceo. Perdutamente innamorato, prova in tutti i modi ad avvicinarla ma ogni volta non sembra mai quella buona. Leo chiede aiuto all’amico Niko e all’amica Silvia, invaghita di lui dalle medie e da una gita a Venezia.

Finalmente Leo riesce a strapparle la promessa di rivedersi presto a scuola, ma in aula Beatrice non tornerà più perché la leucemia le ha avvelenato il sangue e compromesso il futuro. Sconvolto ma risoluto, Leo decide di prendersi cura di lei e di accompagnarla nella malattia, allacciando con Beatrice una tenera amicizia che contemplerà il buio e la luce.

La ragazza è molto ammalata e mente dicendo a Leo di aver trovato un donatore di midollo osseo compatibile con il suo e che sarebbe andata in Francia con la sua famiglia per due mesi. Sarà così? Nel frattempo Leo viene chiamato dall’ospedale perché il suo midollo è compatibile con un ammalato: va in ospedale e dona il suo midollo ad una giovane madre salvandole la vita.