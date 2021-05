Stasera in tv, in prima serata, andrà in onda un film del 2018 diretto da Damien Chazelle e scritto da Josh Singer, con Ryan Gosling

Stasera in tv, alle 21:21, su Canale 5, andrà in onda First Man – Il primo uomo (First Man).

Il film del del 2018, diretto da Damien Chazelle e scritto da Josh Singer, è un adattamento cinematografico della biografia ufficiale First Man: The Life of Neil A. Armstrong scritta da James R. Hansen e pubblicata nel 2005. La pellicola, nel 2019, ha vinto il Premio Oscar come Migliori effetti speciali (assegnato a Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles e J. D. Schwalm).

Il cast

Il ricco cast comprende:

Trama

Dopo la terribile morte di sua figlia, Neil Armstrong viene ammesso a far parte della NASA nel 1962. L’uomo, quindi, si trasferisce a Houston con la moglie Janet (Claire Fox). Reduce da una carriera come pilota collaudatore dell’aereo-razzo X-15 Armstrong, assieme a David Scott, riesce ad avere la meglio nella missione Gemini 8. L’obiettivo è quello di agganciare in orbita il modulo Agena. Dopo aver appreso la morte dell’equipaggio di Apollo 1 e dopo aver testato sulla sua pelle, sfiorando un incidente, il prototipo lunare, Armstrong partecipa alla missione Apollo 11. Annientata la competizione contro i russi, decisi alla conquista dello spazio quanto gli americani, il 20 luglio 1969 è il primo uomo a mettere piede sul suolo lunare.