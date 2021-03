Stasera in tv andrà in onda una commedia che vede protagonisti Robert De Niro e Zac Efron: nonostante tutti i guai, riusciranno a cavarsela?

Stasera in tv, sul canale 20 del digitale terrestre, andrà in onda film del 2016, “Nonno scatenato” con protagonisti Robert De Niro e Zac Efron. Ecco la trama in breve.

Potrebbe interessarti:

Trama

Ecco la trama del film “Nonno scatenato” che andrà in onda stasera in tv: Jason Kelly (Zac Efron) un giovanissimo avvocato ormai prossimo alle nozze, lavora nello studio del padre ma, l’equilibrio verrà turbato da un lutto. Pochi giorni prima del matrimonio, sua nonna muore a causa di una lunga malattia, e così, Jason, preoccupato per il nonno Dick (Robert De Niro), inizierà questo graduale riavvicinamento. Jason si troverà in una situazione surreale: Dick, infatti, dopo quarant’anni di matrimonio e seguendo le ultime volontà della moglie, ha deciso di divertirsi senza freni. Cercherà in tutti i modi di convincere il nipote che la vita da borghese alla quale si sta avviando, non sia fatta per lui.

Nonno Dick e il nipote Jason, si recano in Florida per una vacanza e qui incontreranno Shadia e Leanor. La prima, Shadia, è una studentessa con cui Jason aveva frequentato il primo anno di università. Tra di loro scatta subito qualcosa ma, nel frattempo, Jason scoprirà che Leanor ha intenzione di intrattenere un rapporto sessuale con il nonno. Tanti guai in vista per loro due, come se la caveranno? Non ci resta che scoprirlo stasera in tv!