Simona Ventura tornerà su Rai2 con la prima edizione di “Game of Games – Gioco Loco”. Come funziona il format? Chi sono i primi concorrenti?

Questa sera, a partire dalle ore 21:20, Simona Ventura tornerà su Rai2 con la prima edizione di “Game of Games – Gioco Loco“, l’adattamento del format trasmesso dalla NBC condotto da Ellen DeGeneres. A sfidarsi saranno Vip e Nip (Not Important Person) ma, come funziona il programma?

Nella prima fase di Game of Games, Gioco loco, sono previsti sei round a eliminazione diretta. I primi quattro vincitori avranno la possibilità di accedere alla semifinale. Il gioco finale, chiamato “il gioco dei giochi” è suddiviso in tre manche: ognuna di esse prevederà un tema e delle foto che il concorrente “non famoso” dovrà indovinare. Ogni manche è a tempo, e la risposta dovrà arrivare entro trenta secondi per cercare di indovinare più foto possibili tra quelle visionate (ricorda un po’ la fase della vasca nel format La Pupa e il Secchione e viceversa). Durante le prime due manche il concorrente otterrà un Premio che potrà decidere di tenere oppure sfidare la fortuna nella terza manche. Quest’ultima prevede un numero di domande a cui rispondere per vincere il premio finale e non perdere il montepremi accumulato grazie alle vittorie precedenti.

Ecco tutti i giochi che verranno presentati nell’arco della serata: Il Tempo delle Mele, La Parola Pericolosa, Giro Quiz, Vola Vola, Lo Sciacquone, Il Puzzle, In Bocca al Mostro, YouTuba, La Piramide, Ocio che Cade, La Sedia Musicale, La Botola e Il Gioco dei Giochi.

Cast prima puntata

I 6 vip che si sfideranno nel corso della prima puntata sono Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e Nicola Ventola.