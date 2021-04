Stasera in tv andrà in onda il film tratto dall’omonimo romanzo di Marc Levy che vede come protagonisti Reese Witherspoon e Mark Ruffalo

Stasera in tv alle 21:10, sul canale 27 del ddt, andrà in onda “Se solo fosse vero“, una commedia romantica tratta dall’omonimo romanzo di Marc Levy. Il film, diretto da Mark Waters, vede protagonisti Reese Witherspoon e Mark Ruffalo nei panni di un giovane medico e un vedovo.

Trama

Elizabeth Masterson è un giovane medico che si trova coinvolta in un incidente stradale. Salto temporale di tre mesi, (poi capirete perchè) e ci troviamo nel suo appartamento ma, all’interno, non c’è Elizabeth ma David Abbott, un vedovo ancora scosso dalla morte della moglie. Dopo un po’ di tempo, Elizabeth appare a David nell’appartamento, quale sarà la sua reazione? Entrambi saranno sorpresi della presenza di un estraneo ma, in pochissimo tempo, la donna si renderà conto della sua condizione precaria e, con l’aiuto di David comincia a riacquistare la memoria.

Elizabeth e David si innamorano quindi l’uno dell’altra, ma non se ne rendono subito conto. Alla fine, quando tutto sembra perduto per Elizabeth, si riprende e in pochi giorni ritorna perfettamente in salute. Inizialmente non si ricorda più di David fin quando… per scoprire come va a finire, non vi resta che vedere stasera in tv il film “Se solo fosse vero”!