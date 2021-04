Ospite del programma “Zona Bianca” su Rete4, la cantante e opinionista televisiva Iva Zanicchi è dura contro l’ex comico M5S

E’ il caso giudiziario e mediatico di queste settimane: dopo le accuse di presunta violenza di gruppo piovute addosso a suo figlio, Beppe Grillo ha tentato di difendere l’indifendibile posizione dell’erede attraverso un video postato sui social che ha fatto parimenti discutere e indignare.

A dire la sua è stata anche la cantante e opinionista televisiva Iva Zanicchi che, ospite ieri sera della nuova trasmissione di approfondimento di Rete4 “Zona Bianca”, non ha usato mezzi termini nei confronti dell’ex comico e leader in pectore del Movimento Cinque Stelle: “Le sue parole umiliano le donne”, ha detto, aggiungendo anche che – dando in pasto alla rete una filippica dai toni così discutibili – si rischia di far passare un messaggio sbagliato e di trattare con eccessiva leggerezza quello che invece è un reato, come se agli uomini – e solo a loro – fosse concesso in qualsiasi caso il beneficio del dubbio.

