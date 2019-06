Star Trek, il primo film della saga, quello del 1979 andrà in onda stasera in TV su Cielo alle 21:15

Stasera in TV: su Cielo alle 21:15 andrà in onda il primo film della saga Star Trek, quello del 1979 diretto da Robert Wise. Il film è la prosecuzione della serie TV del 1966, divenuta un cult per il mondo del cinema e costituisce il primo di tredici pellicole complessive.

Trama

Il pianeta Terra è minacciato da una potente e misteriosa entità aliena sconosciuta, che vi si sta avvicinando a grande velocità sotto forma di nebulosa, lasciando dietro di sé una scia d’implacabile distruzione. Due pericolosi incrociatori Klingon ed un avamposto terrestre moriranno dissolti dalle sfere di energia rilasciate dalla strana entità in avvicinamento.

Al capitano James Kirk viene riaffidata una missione stellare dopo alcuni anni trascorsi negli uffici dell’Accademia della Flotta Stellare; riprenderà il comando della nave USS Enterprise (NCC-1701), ampiamente rimodernata, demansionando il capitano titolare, Willard Decker. Si riunirà l’equipaggio della serie classica, cui si aggiunge una splendida aliena deltana calva, il tenente Ilia. L’astronave partirà, ma con numerose difficoltà tecniche, ovviate dall’arrivo provvidenziale del signor Spock, il quale avrebbe percepito sin dal suo pianeta Vulcano un’entità di notevole intelligenza celata nell’oggetto.

