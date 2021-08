Stasera in tv l’iconico film tratto dal romanzo di Federico Moccia

Stasera in tv non potete perdervi il film tratto dall’omonimo best-seller di Federico Moccia. Vi do un indizio: Step e Babi!

“E tutto quello che devi fare è metterti le cuffie e sdraiarti per terra e ascoltare il cd della tua vita; traccia dopo traccia, nessuna è andata persa. Tutte sono state vissute e tutte, in un modo o nell’altro, servono ad andare avanti. Non pentirti, non giudicarti, sei quello che sei e non c’è niente di meglio al mondo“. Riconoscete questo monologo? Si tratta DJ Caos, voce fuori campo che accompagna il film “Tre metri sopra il cielo“. Stasera in tv alle ore 21:10 – canale 30 del digitale terrestre – non potete perdervi assolutamente il film tratto dall’omonimo best-seller di Federico Moccia.

Trama

Stefano Mancini “Step” e Fabrizia Gervasi detta “Babi” appartengono a due mondi completamente diversi: lei è una studentessa modello, lui è un teppista dal passato violento e pieno di rabbia. I due si incontreranno e si innamoreranno, ma i problemi che arriveranno saranno molto più grandi di loro: Babi sarà l’unica testimone dell’aggressione di Step nei confronti di un ragazzo, e nonostante sappia davvero la verità, giurerà falso in tribunale pur di non far condannare Step.

Babi inizia ad addentrarsi in un mondo troppo lontano dal suo: inizia a saltare la scuola e a cacciarsi nei guai. Un tragico evento cambierà il destino di Babi e Step. Per scoprirlo vi basterà collegarvi, stasera in tv, al canale 30 del digitale terrestre e seguire le vicende del film “Tre metri sopra il cielo”. Buona visione!