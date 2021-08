I muffins, scopriamo insieme la ricetta originale americana

Ricetta originale americana senza burro con gocce di cioccolato

I muffins, piccole tortine dalla forma a fungo diventati ormai il simbolo della colazione inglese in tutto il mondo.

Il muffin nasce, infatti, in Inghilterra come dolcetto da gustare insieme al tè e viene portato nel “nuovo mondo” nel XVII secolo.

Anche in Italia i muffins sono ormai famosi e amati da moltissimo tempo.

Versatili e adatti ad ogni occasione, come dolce da colazione, per una festa, per un pic-nic o per accompagnare tè e caffè ma soprattutto facilissimi da preparare.

Oggi prepariamo insieme la versione classica dei muffins con gocce di cioccolato, ma partendo da questa ricetta base sarà possibile rivisitarli in tantissime golosissime varianti.

Ingredienti per 10-12 muffins

250g farina 00

1 bustina di lievito per dolci

2g di bicarbonato

2g di sale

90g di zucchero

80g di gocce di cioccolato

50g di uova

250g latte

90g di olio di semi

Procedimento

Preparare i muffins secondo il metodo americano è semplicissimo e non occorrono strumenti particolari; solo due ciotole, una per gli ingredienti secchi, l’altra per i liquidi.

Mescoliamo insieme in una ciotola la farina, il lievito, il bicarbonato, lo zucchero il sale e le gocce di cioccolato.

Facciamo lo stesso con le uova, il latte e l’olio in un’altra ciotola.

Uniamo ora i due composti; non dobbiamo assolutamente montare la massa ma solo lavorarla grossolanamente e per poco tempo fino a che la farina non sarà completamente assorbita.

A questo punto rivestiamo una teglia da muffin con gli appositi pirottini e versiamo l’impasto fino a 2/3 della loro capienza.

Completiamo i muffins aggiungendo alla fine altre gocce di cioccolato, che resteranno in superfice e renderanno le nostre0 tortine ancora più golosa.

Cuociamo, ore, a 190° per 20 minuti facendo sempre la prova stecchino.

I muffins che non mangi possono essere conservati in un contenitore ermetico per 3-4 giorni.

L’impasto invece può essere congelato direttamente nei pirottini per poi essere tirato fuori al momento desiderato e cotto direttamente. Il tempo di cottura si prolungherà di qualche minuto.

Se questa ricetta di è piaciuta leggi anche Cookies e seguici su Facebook alla pagina Nuvoledifarina per altre ricette di stampo americano e non.