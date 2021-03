Stefania Orlando ha annunciato la registrazione del suo secondo singolo estivo, ‘Bandolero’

L’abbiamo riscoperta al Grande Fratello Vip, in cui Stefania Orlando è stata una delle protagoniste assolute insieme al suo compagno di viaggio Tommaso Zorzi. Più volte all’interno della casa, il vincitore del programma ha canticchiato la prima hit della Orlando, ‘Babilonia’. Non tutti i telespettatori, infatti, conoscevano questa passione di Stefania che, solo qualche ora fa, ha annunciato su Twitter la registrazione del suo secondo brano ‘Bandolero’: “Oggi si registra la nuova canzone…Vi vedo già scatenati sulle note di Bandolero…”.

Una seconda hit estiva per Stefania Orlando che si è poi filmata nello studio di registrazione: “Purtroppo non posso farvela sentire in anteprima, ma qualche immagine la pubblicherò sui social…”. L’unico a conoscere il brano è il marito Simone Gianlorenzi che ha così commentato: “Sarà la canzone dell’Estate 2021…Sarà un reggaeton da classifica…Anche se non si sa quale classifica…”. Non solo la musica per la Orlando, ma il Grande Fratello ha aperto le porte dello spettacolo per gli altri concorrenti: sembrerebbe, infatti, che dopo Tommaso Zorzi, opinionista dell’Isola Dei Famosi e Giulia Salemi, chiamata a condurre un programma, anche Dayane Mello potrebbe avere uno spazio televisivo tutto suo. Un’edizione davvero fortunata per la carriera dei suoi partecipanti!