Stop al cyberbullismo: liceo vince EIP Italia con un video

di Antonio Jr. Orrico

Un’iniziativa nobile, che naturalmente è premiata a dovere. Il Liceo Scientifico “Raffaele Capriglione” dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano ha ricevuto il primo premio regionale del concorso nazionale EIP Italia. Il merito è dovuto al lavoro multimediale “Stop al cyberbullismo“, ideato e realizzato da Martina Sofia Proietti insieme alla classe 2A nel corso dell’anno scolastico 2022/2023. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma nell’Auditorium della Biblioteca Nazionale.

Il tema della 51a edizione del concorso, in linea con l’obiettivo 16 dell’Agenda Onu 2030 “Pace, Giustizia e istituzioni solide”, è stato “A scuola si lavora con la pace“. Per il Molise, presente il dirigente Giuseppe Natilli. Il liceo di Santa Croce di Magliano ha partecipato all’evento con una delegazione di docenti e di studenti coordinata dalla professoressa, Giulia Arcano.

Il video “Stop al cyberbullismo” premiato e apprezzato dalla giuria invita alla riflessione su quanto le parole utilizzate in un contesto anche virtuale possano essere pesanti sulle persone, in particolare in età adolescenziale, quando si è particolarmente sensibili al giudizio degli altri.

Il media è un modo per riflettere e mettersi nei panni di chi si trova dall’altra parte della tastiera e il senso di sofferenza che questo può provocare così da non rischiare di diventare dei cyberbulli. Un lavoro apprezzato da Anna Paola Tantucci, presidente Eip Italia, che ha dichiarato: “Il Molise è sempre presente sui temi della pace, dei diritti umani e dell’educazione civica attraverso le varie forme della cultura e dell’arte. È una scuola ricca di fermenti, di idee di proposte sempre concretizzate con un contributo di dirigenti e di docenti di altissimo profilo.“