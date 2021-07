Il percorso da affrontare per raggiungere il successo online può essere lungo e impegnativo: abbiamo deciso di scoprire quali sono gli step principali con l’aiuto degli esperti della web agency Emmè Pubblicità

Come ci si approccia alla creazione di un sito web online?

Potrebbe interessarti:

Il primo passo che deve essere compiuto consiste nella scelta del dominio, che corrisponde al nome con il quale si potrà essere conosciuti in Rete. Si tratta di una decisione che va presa con la massima attenzione, partendo dal presupposto che il nome deve essere semplice da ricordare e breve. Il panorama di estensioni a disposizione al giorno d’oggi è molto ampio: al di là di quelle tradizionali, come .com e .it, ce ne sono altre innovative, come .srl o online.

Qual è l’obiettivo per il quale si realizza un sito web?

Non esiste un obiettivo unico per tutti, e anzi uno dei primi impegni a cui si deve pensare è proprio quello di capire quali sono i traguardi che ci si propone di raggiungere. In effetti, gli scopi possono essere diversi: per esempio, si potrebbe avere la necessità di farsi trovare dai fornitori o dai clienti; oppure si potrebbe avere l’ambizione di conferire al proprio business uno status internazionale.

In altri casi, con l’aiuto di un sito web si ha la possibilità di farsi conoscere nel proprio territorio di riferimento, oppure si pensa semplicemente a vendere su Internet i propri servizi e i propri prodotti. Quel che è certo è che identificare un obiettivo principale è un compito a cui si deve pensare prima che il sito venga realizzato, in modo che le pagine possano essere impostate e strutturate di conseguenza.

La creazione dei contenuti quali strade deve seguire?

La creatività è l’aspetto più importante, e in un certo senso questa fase può essere considerata come la più interessante o addirittura divertente. Sono numerose le tipologie di contenute a cui si può fare riferimento per parlare di sé, e quindi della propria attività: non solo i classici testi, ma anche le foto, i video, e così via. Vale la pena di raccontare anche la propria storia e i propri valori: insomma, qualsiasi dettaglio si può rivelare prezioso per far sì che il sito risulti unico e dotato di una propria personalità.

Come si può essere certi che il sito venga trovato dal pubblico che è stato individuato come target?

Di certo le regole che stanno alla base del funzionamento di Google non sono semplici. Proprio per questo motivo, se si desidera incrementare la possibilità di avere successo online non si può fare a meno di conoscere gli aspetti che orientano il motore di ricerca e lo inducono a ritenere i siti web rilevanti o meno.

Quello che ci vuole è un lavoro di Seo piuttosto lungo e complesso. Tuttavia, a mano a mano che si accumulerà una dose maggiore di esperienza lavorando su Internet, si potranno interiorizzare trucchi e regole utili per un posizionamento online sempre migliore. D’altro canto, puntare su un professionista del settore consente di ottenere risultati certi.

Il ruolo dei social network è importante?

Ovviamente sì, dal momento che queste piattaforme sono state protagoniste di una crescita di livello esponenziale, a conferma del celebre motto secondo il quale i mercati sono conversazioni. La brand awareness può essere aiutata e promossa attraverso la condivisione dei contenuti, e non bisogna mai dimenticare di interagire con i propri follower: tutto questo concorre alla costruzione di un dialogo con i clienti, per effetto del quale i messaggi sul web possono essere amplificati.

Che cos’altro si può fare per accrescere la visibilità di un sito web?

Non è detto che Seo e social network da soli siano sufficienti per incrementare il livello di traffico su un sito web, e a volte ci può essere bisogno anche di effettuare degli investimenti pubblicitari più o meno sostenuti. Uno dei vantaggi più importanti offerti dalla pubblicità online è rappresentato dalla possibilità di monitorare tutti gli aspetti e avere un controllo completo in tempo reale. Ciò vuol dire che in qualunque momento si può capire se la promozione è in grado di garantire i risultati auspicati.

Di che cosa si occupa la vostra agenzia?

Emmè Pubblicità è una web agency a Catania che si occupa della creazione di siti web, anche di tipo e-commerce. Il nostro staff di lavoro è formato da un team di specialisti con una vasta esperienza nel mondo della comunicazione pubblicitaria: in questo modo i clienti che si rivolgono a noi hanno la certezza di poter interloquire con una realtà sola in grado di assicurare soluzioni innovative e all’insegna della creatività. I siti che contribuiamo a costruire sono caratterizzati da un layout responsive, e in quanto tali possono essere fruiti alla perfezione sia da desktop che da mobile.