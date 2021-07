I Milwaukee Bucks vincono la loro prima gara alle Finals e accorciano la serie sul 2-1 Giannis chiude in doppia doppia da 41 punti

I Bucks, sotto 2-0 dopo le prime due gare di Finals a Phoenix, scendono in campo con il giusto mix di rabbia agonistica e “disperazione” e portano a casa una vittoria dall’importanza fondamentale per il proseguo della serie.

A differenza di gara 2, Antetokounmpo è supportato alla perfezione dagli altri due “Big Three” che, sin dalla palla a due, danno l’impressione di non voler lasciare nulla al caso. La sliding doors della sfida arriva dopo appena tre minuti di gioco quando il due volte MVP si accascia a terra per poi tornare negli spogliatoi. Si teme al peggio, il ginocchio, rimesso a posto in tempi record, preoccupa la squadra di casa ma, incredibilmente, Giannis torna e regala un’altra prestazione da leggenda: 41 punti, 13 rimbalzi, 6 assist e una sola palla persa in poco più di 38 minuti di gioco.

L’altra faccia della medaglia è rappresentata dalle stelle di dei Suns che hanno in Booker il peggiore in campo per distacco. Il trascinatore delle prime due gare, non entra praticamente mai in ritmo chiudendo alla sirena con solo 10 punti e 2 assist con un misero 3/14 dal campo (record negativo della stagione) e un altrettanto deludente 1/7 con i piedi fuori dall’arco.

I Bucks, nettamente più in palla degli avversari, dopo un primo quarto tutto sommato equilibrato, mettono la freccia nei due quarti centrali piazzando prima un parziale di 20-6 che porta Milwaukee sul +15 all’intervallo lungo, e poi con un altro parziale da 24-6 che chiude definitivamente ogni pretesa degli ospiti e consente a Giannis e compagni di amministrare il vantaggio nel quarto finale.

Dopo due gare dominate dai Suns, questa gara 3 ha lasciato l’impressione di quanto queste Finals siano lontane dal concludersi e che tutto può davvero succedere. La serie, ora, resterà al Fiserv Forum di Milwaukee per gara 4, prevista nella notte tra mercoledì e giovedì, per poi tornare a Phoenix per gara 5.