Oroscopo Branko di oggi: 12 Luglio 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Di seguito di oggi segno per segno.

Oroscopo di oggi del 12 Luglio 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Mercurio, pianeta del lavoro, fino al 28 è in Cancro, non impossibile da sostenere, ma provoca disguidi, risveglia lo spirito polemico. Questo è il periodo giusto dal punto di vista astrologico per andare in ferie.

Oroscopo di oggi del 12 Luglio 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

Mercurio in Cancro fino al 28 aiuta a migliorare i rapporti con persone vicine per affetto, lavoro, affari. Il vostro capitale si rafforza sotto Mercurio-Giove, attivo tutta la settimana.