In Sudafrica il nuovo parto dei record: dieci gemelli, sette maschi e tre femmine, due neonati in più rispetto a quelli previsti a seguito degli esami in ospedale

Parto da record in Sudafrica: una donna ha dato alla luce 10 gemelli, 7 maschi e tre femmine, con parto cesareo. Accade nella provincia del Gauteng. Gosiame Thamara Sithole, 37 anni, ha dato alla luce due figli in più di quelli che i medici avevano previsto a seguito degli accertamenti avvenuti in ospedale di Pretoria. La notizia viene riferita a una testata locale dal marito Teboho Tsotetsi. Il precedente record era detenuto dalla maliana Halima Cissé che aveva partorito nove bambini in Marocco.

La storia

La donna, che ha già due figli, due gemelli di sei anni, ai giornali ha sempre dichiarato che la sua nuova, straordinaria gravidanza era del tutto naturale: non si era sottoposta ad alcun trattamento per la fertilità. Il padre dei piccoli non trattiene la sua emozione e definisce i figli ‘fasci di gioia’. Parlando al Pretoria News, riporta il sito Iol news, Tsotetsi ha dichiarato: “Sono sette maschi e tre femmine. Era incinta di sette mesi e sette giorni. Sono felice… Ma non riesco ancora a parlare”.

La gravidanza dei record

Un mese prima del super-parto, la mamma dei record aveva rilasciato un’intervista che aveva chiesto di non pubblicare prima della nascita. Allora, riferisce Iol, Sithole si è detta “scioccata e affascinata” insieme dalla gravidanza multipla.

Il numero dei bebè in arrivo è lievitato nel tempo come il suo pancione: al principio sembravano sei , poi successive ecografie ne avevano scovati 8. Evidentemente gli altri due erano riusciti a nascondersi tra gli altri e sono sbucati alla nascita.