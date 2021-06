Mara Venier ha condiviso sui social la spiacevole esperienza che l’ha portata ad un ricovero in ospedale

Attraverso un lungo post su Facebook, Mara Venier ha condiviso la spiacevole esperienza che l’ha portata ad un ricovero in ospedale. La conduttrice ha spiegato che dopo l’intervento dal dentista durato molte ore per un impianto, è stata nuovamente sottoposta a un’operazione. Questa volta, però, si è trattato di un intervento maxillofacciale d’urgenza.

“Amici di Instagram voglio condividere l’incubo che sto vivendo: lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per un impianto già previsto da mesi… sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30 e sono uscita alle 17.30 dopo ore!!! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso, bocca, gola, labbra, mento!”.

L’immagine dal letto d’ospedale ha fatto seguito a quelle degli scorsi giorni in cui Mara si è mostrata sul lettone di casa insieme al nipotino. Aveva il ghiaccio sulla bocca e spiegava la sua sofferenza. Poi, nel post ha concluso: “Tralascio il resto non è questa la sede (con il dentista ne parleremo in altra sede)!!! Giovedì di corsa dal chirurgo maxillofacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto), che dopo aver verificato la situazione, venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno!”.