In onda giovedì su Italia 1 l’ultima puntata di Venus Club, il programma condotto da Lorella Boccia

Sesta e ultima puntata di Venus Club, in onda giovedì 10 giugno. Il late show tutto al femminile condotto da Lorella Boccia ha superato le aspettative con buoni ascolti. Tantissime le ospiti accolte in studio dalla presentatrice e dalle due opinioniste Iva Zanicchi e Mara Maionchi: da Diletta Leotta, Michela Giraud, a Ema Stokholma, Anna Tatangelo. E ancora, Flaminia Bolzan, Micol Ronchi, Alessandra Amoroso, Elisa Isoardi, Bettina Zagnoli, Ester Viola, Francesca Manzini, Josephine Yole Signorelli ed Elettra Lamborghini.

Potrebbe interessarti:

Del cast fisso fanno parte anche Daniela Istrate, nota campionessa di flair bartender, una live band guidata da Micol Arpa Rock che reinterpreta i classici del rock con l’arpa classica, ballerine, pole dancer, contorsioniste e l’artista Eman Rus, autrice di fotomontaggi.

Per l’ultima puntata, ad essere intervistate saranno proprio Mara Maionchi e Iva Zanicchi. Riguardo il futuro del programma, non ci sono notizie certe. Non sappiamo, quindi, se ci sarà una seconda stagione ma, per il momento, Lorella Boccia si concentrerà esclusivamente sulla sua famiglia. L’ex ballerina di Amici aspetta il primo figlio dal marito Niccolò Presta, sposato nel 2019: “Solo adesso inizio a respirare davvero”, ha scritto sui social per annunciare la gravidanza.