Ospiti della seconda puntata di Venus Club, programma condotto da Lorella Boccia, Alessandra Amoroso e Francesca Manzini

Presentato come un late show tutto al femminile, il Venus Club si prepara ad accogliere altre due grandi ospiti: Alessandra Amoroso e Francesca Manzini. Condotto da Lorella Boccia, la seconda puntata andrà in onda Giovedì prossimo, 13 maggio su Italia 1. Dopo Elettra Lamborghini e la fumettista Josephine Yole Signorelli è il momento di Alessandra Amoroso, in promozione per il suo nuovo singolo Sorriso grande e della conduttrice e imitatrice Francesca Manzini.

Le due donne si racconteranno attraverso le domande della conduttrice. Al fianco di Lorella, come in ogni puntata, ci saranno Iva Zanicchi e Mara Maionchi. Insieme a loro, del cast fisso fanno parte anche Daniela Istrate, campionessa di flair bartender, una live band guidata da Micol Arpa Rock e l’artista Eman Rus, autrice di fotomontaggi. In onda in seconda serata, la prima puntata di Venus Club ha ottenuto uno share del 6%, un dato incoraggiante per l’ex professionista di Amici, al suo esordio come presentatrice.

Venus Club è un formato ideato e trasmesso in seconda serata su Italia 1: a condurlo è Lorella Boccia. Il programma va in onda ogni giovedì: un approfondimento dedicato interamente alle donne con interviste e curiosità sui personaggi dello spettacolo e non solo.