Gli esiti degli esami parlano di lesione del collaterale mediale per il centrocampista azzurro: stagione finita. Mancini in ansia per l’Europeo

In casa PSG ci sono pessime notizie che riguardano Marco Verratti e soprattutto Roberto Mancini. Il centrocampista ex-Pescara infatti è stato sottoposto a degli esami diagnostici per capire l’entità dell’infortunio subito qualche giorno fa. Esami che hanno evidenziato una lesione del collaterale mediale del ginocchio destro.

Si è avverrato così una degli scenari peggiori sul tavolo. Lo stop infatti è stimato in un periodo compreso tra le 4 e le 6 settimane sempre a seconda dell’evoluzione e del docorso del problema. Verdetto che per Verratti significa stagione finita con due turni d’anticipo. Il centrocampista, infatti, non potrà scendere in campo nelle ultime due delicate sfide di Ligue 1 in cui il PSG di Pochettino proverà a recuperare sul Lille capolista distante 3 punti.

“Siamo tutti molto delusi. Abbiamo perso un giocatore a fine stagione con partite importanti da giocare. Vuole recuperare il più velocemente possibile e speriamo possa recuperare in tempo per gli Europeo con l’Italia” queste le parole del tecnico sul suo centrocampista.”. Riflettori che infatti si spostano a Coverciano dove Mancini teme di perdere per Euro 2021 uno dei perni del cantrocampo azzurro.