Lorella Boccia sarà la conduttrice di Venus Club, in onda da giovedì 6 maggio

Un club notturno dedicato alle donne: questo il format del nuovo programma condotto da Lorella Boccia. In onda da giovedì 6 maggio su Italia 1 in seconda serata, quello condotto dall’ex professionista di Amici è un late show tutto al femminile in uno studio allestito come un club. Opinioniste d’eccezione Mara Maionchi e Iva Zanicchi. E poi ancora tantissime ospiti che si racconteranno attraverso le domande della conduttrice. Ospiti fissi la campionessa di flair bartender Daniela Istrate, la live band guidata da Micol Arpa Rock, ballerine pole dancer e contorsioniste.

La prima ad inaugurare la trasmissione sarà Elettra Lamborgini. L’ereditiera è pronta a rivelare ogni aspetto della sua vita, anche di quella privata. E ancora, la fumettista Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, che spiegherà come è stata la sua adolescenza da trans e le difficoltà di identificazione di genere che ha vissuto.

È un momento d’oro per la ballerina, che ha da poco annunciato di aspettare una bambina dal marito Niccolò Presta. “Voglio godermi questo sogno che per me è Venus Club: qui sento me stessa, senza nascondermi” – ha dichiarato Lorella Boccia in un’intervista all’ANSA – “Sono una persona ansiosa, nella vita e nel lavoro, penso sempre che quello che faccio non sia abbastanza, ma questo programma per me è una vera rinascita“.