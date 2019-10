Svelata la possibile data e il luogo della Supercoppa Italiana che si disputerà tra Juventus e Lazio: si attende l’ufficialità della notizia

Stando alle dichiarazioni del Corriere dello Sport, la Supercoppa Italiana si disputerà il 22 dicembre in Arabia Saudita, nella capitale Riyad. Il calcio d’inizio dovrebbe essere programmato tra le 17 e le 18 italiane. La Juventus e la Lazio attendono solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno.

Mancano meno di due messi alla partita ed ancora non è stato messo nero su bianco, eppure le due squadre si giocheranno il primo trofeo stagionale. In vista della finale potrebbero essere rinviate due partite, nello specifico: Sampdoria-Juventus e Lazio-Verona.

La Juventus ha mostrato spesso difficoltà nel portare a casa la Supercoppa Italiana e l’ultima finale disputata contro la Lazio, ha visto alzare il trofeo alla squadra di Inzaghi. La Vecchia Signora lo scorso anno ha conquistato la coppa battendo di misura il Milan grazie ad un gol di Cristiano Ronaldo.

Le polemiche sul luogo faranno sicuramente discutere, come lo scorso anno. La differenza tra le due culture è notevole, anche se in Arabia Saudita i diritti nei confronti delle donne stanno crescendo. Oramai è sempre più difficile vedere una Supercoppa in Italia, sperano presto che il trofeo si possa alzare allo Stadio Olimpico.

