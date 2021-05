Inter e Juventus si contenderanno la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Dal Pino: “Abbiamo firmato un contratto e dobbiamo rispettarlo”

Dopo la parentesi Mapei Stadium di questa stagione, la Supercoppa italiana tornerà a disputarsi in Arabia Saudita. Lo ha confermato il presidente della Lega Serie A Dal Pino a Radio Anch’io sport: “La prossima partita della finale sarà in Arabia Saudita con il pubblico come previsto dal nostro contratto. Con Inter-Juventus sarà uno spot per il nostro calcio”.

Potrebbe interessarti:

Negli anni passati è scoppiata la polemica legata ai diritti umani ed in particolare alla poca inclusione verso il calcio femminile e Dal Pino ha risposto in merito. “Abbiamo un contratto firmato due o tre anni fa, quando io non c’ero. C’è un rapporto di intensa collaborazione con la federazione dell’Arabia Saudita sul calcio femminile e proprio nell’andare nella direzione di apertura dei diritti umani. Poi su questo tema preferirei non entrare”.

La Lega Serie A aveva firmato un contratto nel 2018 per far disputare tre match di Supercoppa Italiana in Arabia. Ne sono state giocate due (Juventus-Milan e Juventus-Lazio). Si scenderà in campo quasi certamente d’inverno e le due capitali favorite per ospitarla sono Gedda e Riad. Juventus e Inter torneranno a contendersi il trofeo dopo 16 anni, l’ultimo incontro tra le due squadre fu nel 2005.