Terra e Luna mai così vicine: ecco la Superluna

La Luna e la Terra torneranno più vicine che mai: è prevista per questa sera, infatti, attorno alle 21.20 la terza Superluna dell’anno, la prima di sette per grandezza.

Si parla di Superluna quando la Terra e il nostro satellite, che sia Luna piena o Luna Nuova, sono ad una distanza minima, detta perigeo, che il 13 Luglio dovrebbe raggiungersi alle 11.09 della mattina. La fase di Luna piena, che si staglierà all’orizzonte poco dopo le 21.00, inizierà invece alle 20.37.

Per allora gli occhi di tutto il Bel Paese saranno all’insù, per provare ad immortalare uno spettacolo non così frequente, basti solo pensare che la Luna Nuova non è visibile dal cielo (a meno che contemporaneamente non si verifichi un’eclissi di sole come nel Marzo 2016).

Lo si potrà fare dal vivo, raggiungendo uno degli osservatori dell’Unione Astrofili Italiani dislocati lungo tutta la Penisola, che per questa sera hanno organizzato eventi di osservazione da punti di vista privilegiati, o da casa attraverso la diretta approntata dal Virtual Telescope Project (che osserverà la Superluna troneggiare nel cielo di Roma) o quella dell’Istituto Nazionale Astrofisica, dalle 21.30 sui canali Facebook e Youtube EduInaf.

La SuperLuna e i suoi ospiti speciali

A testimoniare in cielo l’avvento della Superluna, il cosiddetto “triangolo estivo”, formato dalle tre stelle più brillanti delle costellazioni della Lira, Dell’Aquila e del Cigno: Vega, Altair e Deneb che rivaleggiano per luminosità con Arturo, della costellazione del Bootes.