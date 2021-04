Sulla spiaggia di Superviventes, Valeria Marini spinge le compagne naufraghe a mangiare uova crude: risultato disastroso

Se il suo era solo un modo per liberarsi dei rivali e arrivare senza colpo ferire alla vittoria di Superviventes (versione spagnola dell’Isola dei Famosi, ndr.) non possiamo che applaudire all’inventiva di Valeria Marini che farebbe rabbrividire addirittura una sexy e spietata spia come Jennifer Lawrence in Red Sparrow.

L’esuberante ex primadonna del Bagaglino, infatti, ha prima accidentalmente intossicato i compagni di avventura (tra i quali spicca il connazionale Gianmarco Onestini, ndr.) spingendoli a mangiare senza cucinarle le uova che il gruppo si era accaparrato nel corso dell’ultima Prova Ricompensa e poi, per provare a rimediare ai problemi intestinali accusati dalle colleghe naufraghe, si è gettata in mare alla ricerca di granchi da servire come seconda portata del suo menu killer. Ma, come si suol dire, la toppa è stata peggio del buco: durante la sua circumnavigazione delle cristalline acque honduregne, Valeria Marini è stata attaccata da un bloom di meduse, che l’hanno riportata a riva stremata e senza bottino.

Cambio di programmazione

La seconda puntata in prime-time di Superviventes andrà in onda su Tele Cinco (rete spagnola del gruppo Mediaset) giovedì 15 Aprile. Per evitare lo scontro diretto con i “cugini” iberici, impossibile anche per motivi logistici (le due produzioni condividono infatti gli spazi della Palapa e di Playa Palapa, ndr.) l’italiana Canale 5 ha deciso di mandare in onda in differita la nona puntata della “nostra” Isola dei Famosi con Ilary Blasi (qui la notizia completa).