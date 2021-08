Talebani negoziano nuovo Governo per l’Afghanistan, il possibile scenario

I talebani negoziano con altre forze politiche la costruzione di un nuovo Governo, le delegazioni incontreranno anche l’ex presidente Karzai

Con la conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani niente sarà più come prima. Il Paese è stato già ribattezzato con il nome di Emirato Islamico dell’Afghanistan. Dal 15 agosto 2021, il presidente de facto è il mullah Abdul Ghani Baradar. La struttura del nuovo governo è ancora da definire, ma dovrebbe esserci una guida completamente islamica e “tutte le parti dovrebbero partecipare”.

Secondo quanto dichiarato dal leader dei talebani Amir Khan Muttaqi si starebbe negoziando la formazione di un nuovo governo con altri esponenti politici, tra cui l’ex capo del consiglio per la riconciliazione nazionale Abdullah e l’ex presidente Karzai. Lo riferisce all’Associated Press un funzionario vicino ai colloqui. Gli incontri mirano a portare altri leader non talebani al governo, in base alla promessa di creare una squadra di governo “inclusiva”. Annunciata intanto dai talebani un’amnistia generale per tutti i funzionari di Stato.

Intanto in Afghanistan la situazione è invivibile, per le strade si coprono i cartelli pubblicitari raffiguranti donne, in tutte le case si nascondono telefoni e computer. Tutte le donne sono inoltre costrette a nascondere i propri titoli di studio. Questo è lo scenario a cui ha contribuito la politica americana che vent’anni fa decise di invadere l’Afghanistan. Ma oggi gli Usa già se ne lavano le mani: “La nostra missione era contrastare il terrorismo, non costruire una nazione: non sacrificheremo altre vite di soldati americani. Pronti a nuove azioni antiterroristiche se necessario.”– ha dichiarato Biden.