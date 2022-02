Tananai, Sanremo 2022: “E’ fondamentale non prendersi troppo sul serio”

In gara come partecipante alla 72° edizione del Festival di Sanremo, oggi in conferenza stampa Tananai ha oggi presentato il suo bravo “Sesso Occasionale” con cui si è esibito sul palco del Teatro Ariston nel corso delle ultime serate e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnato dal videoclip ufficiale.

Come lo stesso artista ha tenuto a specificare, “Sesso Occasionale” è un inno genuino e sincero all’amore nel

suo concetto più universale. La musicalità orchestrale in apertura si trasforma gradualmente in sonorità quasi dance che attraggono l’ascoltatore, portandolo a scatenare tutta la propria energia nel ritornello dalla ritmicità elettro-pop.

Nel corso della conferenza, Tananai ha raccontato del vero significato che si cela dietro la sua canzone: “Sesso occasionale” in realtà non parla del sesso occasionale. È un racconto d’amore d’altri tempi, quasi arcaico: troviamoci una casa e non finiamoci più nel sesso occasionale”.

Il cantante ha anche specificato qual è stata la vera genesi del brano: “Il brano per Sanremo è nato in seguito a una chiacchierata a tarda notte tra amici. Da lì abbiamo poi lavorato per cercare di tradurre il tutto in musica”.

Per Tananai, la vita quotidiana rappresenta una fonte di ispirazione continua. Egli stesso riflette su come il proprio trasferimento nella città di Milano abbia influenzato molto il suo processo di scrittura e il suo modo di fare musica, se non altro per tutte le persone che ha avuto modo di conoscere. La capitale lombarda lo ha infatti sottoposto a molteplici sfide, ripagandolo però di una grande apertura mentale.

Riguardo all’incredibile avventura che sta vivendo, Tananai non trattiene l’entusiasmo, parlando di come il clima di festività che sta dilagando dall’inizio di Sanremo, sia la risposta di cui avevamo bisogno dopo gli ultimi difficili anni che ci siamo lasciati alla spalle. “E’ (riferendosi a Sanremo) una botta di vita e di emozione. E’ stupendo e sono veramente felice di avere l’opportunità di fare quello che faccio davanti a tutta Italia”.

Attualmente, prima di vederlo esibirsi nel corso della quarta puntata, Tananai si trova alla 25° posizione. Il cantante non ha voluto nascondersi dietro a un dito; affermando che in una competizione come il Festival di Sanremo è inutile fingere che la classica non sia importante. Nonostante ciò, la cosa fondamentale è ringraziare ogni sera per l’onore concessogli di poter esibirsi sul palco dell’Ariston: “E’ fondamentale non prendersi troppo sul serio. E’ importante fare le cose e farle bene, però è anche necessario lasciarsi andare”.

Oggi, invece, Tananai è atteso per la serata cover dove si esibirà con una rielaborazione dell’iconico brano di Raffaella Carrà “A far l’amore comincia tu”, accompagnato dal collega Rosa Chemical. Il musicista non ha potuto rivelare molto, anche se la sua speranza è ovviamente la riuscita dell’esibizione. La volontà è quella di rendere omaggio a una delle cantanti e showgirl più eclettiche e amate della musica italiana, voce dell’amore universale e libero. “Cercherò di fare un bello spettacolo e una buona performance. Abbiamo modificato l’arrangiamento della canzone che uscirà presto.”– ha confessato Tananai.

A partire dal 25 febbraio, entrambe le canzoni presentate al Festival, “Sesso Occasionale” e la cover “Comincia tu” feat. Rosa Chemical saranno disponibili in formato LP 7”/ 45 giri in edizione limitata autografata e baciata dall’artista, di cui da oggi è possibile il pre-order.